Смольный возобновил переговоры о реконструкции аэропорта «Пулково». Строительство могут начать через 2 года

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, в настоящий момент Смольный возобновил переговоры с инвестором, приостановленные весной этого года. Реконструкция аэропорта — необходимость, обусловленная ростом пассажиропотока. В 2019 году он приблизился к таким показателям, когда необходимо начинать строительство или проектирование второй очереди терминала — превысил 19 миллионов человек в год.

Согласно прогнозам, к 2023 году пассажиропоток может возрасти до 23 миллионов человек в год. Поэтому к расширению аэропорта «Пулково» планируют приступить в 2022 году.

Напомним, в мае 2020 года управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» отложила анонсированный ранее проект масштабной реконструкции воздушной гавани. Тогда эксперты связывали отсрочку с неактуальным в ближайшие годы увеличением пассажиропотока — из-за коронавируса достичь показатель в 20 миллионов пассажиров будет невозможно.

Всего рассматривается четыре варианта реконструкции аэропорта — они различаются размещением необходимых объектов аэропортовой и транспортной инфраструктуры и включают в себя проектирование и создание новых площадей аэровокзального комплекса, строительство новых стоянок для авиатранспорта, телетрапов, увеличение инфраструктуры аэропорта, модернизацию багажной системы, корректировку транспортных потоков, говорят в ведомстве.

В апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание может быть построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров. Также Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Новая точка на подземной карте города станет продолжением «красной ветки».