Стало ли в Петербурге больше велосипедистов во время пандемии? Исследование «Красивого Петербурга» и OTS Lab

Для чего нужно было проводить это исследование?

Когда мы едем на велосипеде, то нам кажется, что велосипедистов на дорогах очень много, что они заполнили весь город, создается впечатление, что их больше, чем всех остальных участников движения. Но при этом, когда мы едем на автомобиле, то все велосипедисты куда-то пропадают, а когда мы идем пешком, то кругом одни самокатчики, которые постоянно бросаются под ноги.

Все это — ошибки восприятия. Именно поэтому, чтобы увидеть объективную картину, нужны исследования. Мы хотели выяснить, сколько на самом деле на улицах Петербурга велосипедов, автомобилей и другого транспорта.

Как проходило исследование?

В исследовании приняли участие волонтеры городских движений и специалисты OTS Lab — компании, занимающейся транспортным планированием и моделированием. Мы решили подсчитать, сколько велосипедистов ездило по городу в конце мая. Надо заметить, что в этот период стояла прохладная погода, и были строгие ограничения из-за пандемии. У нас было 25 точек замера, с 9 утра до 9 вечера волонтеры считали всех велосипедистов и людей на других средствах индивидуальной мобильности.