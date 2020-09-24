Создалось впечатление, что во время пандемии велосипедистов в Петербурге резко стало больше. Но так ли это на самом деле? Как и почему они передвигаются по городу? И как остальным участникам движения адаптироваться к новой ситуации? На эти вопросы решили ответить волонтеры городских движений и специалисты OTS Lab. Результаты на «УрбанФесте» представила координатор «Красивого Петербурга» Валентина Соловьева. «Собака.ru» записала самое важное.
Стало ли в Петербурге больше велосипедистов во время пандемии? Исследование «Красивого Петербурга» и OTS Lab
Для чего нужно было проводить это исследование?
Когда мы едем на велосипеде, то нам кажется, что велосипедистов на дорогах очень много, что они заполнили весь город, создается впечатление, что их больше, чем всех остальных участников движения. Но при этом, когда мы едем на автомобиле, то все велосипедисты куда-то пропадают, а когда мы идем пешком, то кругом одни самокатчики, которые постоянно бросаются под ноги.
Все это — ошибки восприятия. Именно поэтому, чтобы увидеть объективную картину, нужны исследования. Мы хотели выяснить, сколько на самом деле на улицах Петербурга велосипедов, автомобилей и другого транспорта.
Как проходило исследование?
В исследовании приняли участие волонтеры городских движений и специалисты OTS Lab — компании, занимающейся транспортным планированием и моделированием. Мы решили подсчитать, сколько велосипедистов ездило по городу в конце мая. Надо заметить, что в этот период стояла прохладная погода, и были строгие ограничения из-за пандемии. У нас было 25 точек замера, с 9 утра до 9 вечера волонтеры считали всех велосипедистов и людей на других средствах индивидуальной мобильности.
Что выяснили?
Первое, что мы выяснили: в общем потоке людей на средствах индивидуальной мобильности велосипедистов — 79%. Второй интересный момент: там, где нет велосипедной инфраструктуры, 77,5% ездят по тротуару. Получается, что меньше четверти передвигаются по проезжей части, хотя именно так правильно по ПДД. Но даже там, где есть велополосы, 24,5 % людей игнорируют их. Это происходит из-за низкого качества велоинфростуктуры, часто велодорожки совмещены с пешеходной частью, поэтому опытные велосипедисты едут по дороге, чтобы не мешать людям и быстрее добраться до нужного места.
Почему большинство ездят по тротуару?
Очевидно, из-за острого ощущения небезопасности. Год назад мы опрашивали жителей Васильевского острова, и большая часть из них указывали на это — именно страх мешает им перемещаться на велосипеде. Чтобы поездки были удобнее, необходимы велодорожки.
Когда и где велосипедистов больше всего?
Больше всего велосипедистов в Петербурге на Яхтенном мосту, всех мостах через Неву, Московском и Невском проспектах. В мае, во время самоизоляции, люди учились и работали дистанционно, поэтому наибольшая интенсивность поездок пришлась на вечер.
Сравнение с августом 2019 года
По сравнению с 2019 годом утренних поездок стало меньше, днем — столько же, а вот вечером в мае 2020 года велосипедистов было ощутимо больше, чем в 2019 году. Из этого можно сделать вывод, что основная часть поездок — трудовые, на работу и с нее. Это подтверждается опросом, который мы проводили.
Второе, что нас поразило – одинаковое количество велосипедистов на дорогах в 2020 и в 2019 году, несмотря на разные погодные условия и сезон. Можно сделать вывод, что спрос на велопоездки растет из года в год. Это необходимо учитывать при планировании развития велоинфраструктуры.
Что было с остальным транспортом ?
В период ограничений серьезно упал пассажиропоток в общественном транспорте, в какой-то момент он снизился на 75%. Автомобилей сначала тоже стало меньше, но потом их количество быстро начало увеличиваться. Есть данные из разных городов, подтверждающие, что интенсивность автомобильного движения стала выше, чем до пандемии. Это логично, потому что индивидуальный транспорт безопаснее, чем общественный.
Пандемия может затянуться еще на год или полтора, поэтому, чтобы мы не задохнулись в пробках, необходимо как можно скорее создать в городе качественную велоинфраструктуру. Чтобы люди пересаживались не на автомобили, а на велосипеды.
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