Путин не знает, когда откроют границы. Но рекомендует пользоваться «возможностями внутреннего туризма» — и приезжать в Петербург

О Петербурге:

Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. В целом, очень бы хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Мы с вами любим Петербург, всем кто еще не бывал в Петербурге, очень рекомендую это сделать. Это такой магнит для туристов.

Мы всячески помогаем Петербургу. И не только потому что это город замечательной архитектуры мирового класса, где творили самые лучшие зодчие с мировым именем: Растрелли, Трезини и так далее, но и потому что современный Петербург активно развивается. создаются новые среды городские, создаются новые объекты красивые, и культурные и спортивные.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил россиян не приезжать в город на новогодние праздники. Из-за коронавируса. «Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье местных жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — заявил он.