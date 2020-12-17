Путин не знает, когда откроют границы. Но рекомендует пользоваться «возможностями внутреннего туризма» — и приезжать в Петербург

Сегодня, 17 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На интересующий россиян вопрос, когда откроются границы, у главы государства не оказалось четкого ответа. Он рекомендует пользоваться «возможностями внутреннего туризма» — и приезжать в Петербург.
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Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
Владимир Путин
О Петербурге:
Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. В целом, очень бы хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Мы с вами любим Петербург, всем кто еще не бывал в Петербурге, очень рекомендую это сделать. Это такой магнит для туристов.
Мы всячески помогаем Петербургу. И не только потому что это город замечательной архитектуры мирового класса, где творили самые лучшие зодчие с мировым именем: Растрелли, Трезини и так далее, но и потому что современный Петербург активно развивается. создаются новые среды городские, создаются новые объекты красивые, и культурные и спортивные.
Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил россиян не приезжать в город на новогодние праздники. Из-за коронавируса. «Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье местных жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — заявил он.
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