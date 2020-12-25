25 и 26 декабря 2020 года общественный транспорт работает по графикам пятницы.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года общественный транспорт работает по графикам воскресенья.

1 января 2021 года общественный транспорт будет работать по графику воскресенья с окончанием движения в 23:59.

Также в Смольном напомнили, что в новогоднюю и рождественскую ночи петербуржцы не смогут воспользоваться общественным транспортом. 1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение метрополитена и наземного транспорта осуществляться не будет.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.