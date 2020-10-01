При самом пессимистичном сценарии распространения новой коронавирусной инфекции уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек. Таким образом за почти два месяца заразиться могут 4 тысячи петербуржцев.
К началу зимы коронавирусом в Петербурге могут заразиться еще 7 тысяч человек
В настоящий момент заболеваемость в Петербурге «идет по средней кривой», считает российский ученый в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, руководитель рабочей группы по созданию математических моделей распространения коронавируса Алексей Боровков. При таком сценарии к середине декабря прирост активных носителей COVID-19, то есть больных в настоящее время, может возрасти на 4 тысячи и достигнуть 15 тысяч человек.
«Если мы идем по средней кривой, а мы сейчас движемся по ней, то мы можем получить 15 000 активных больных в районе 10–11 декабря. Сейчас, напомню, 11 тысяч. То есть прирост в 4000 активных больных. Если будет реализован оптимистичный вариант, то мы получим 12,5 тысяч на десять дней позже — 22 декабря», — рассказал в интервью «Фонтанке» ученый.
При самом негативном сценарии распространения корнавируса к 29 ноября в Петербурге может быть 18 тысяч активных больных — почти в два раза больше, чем было в июньский пик заболеваемости (10 619). Тогда емкость системы здравоохранения, общего числа инфекционных коек, достигала 12 тысяч инфекционных койко-мест.
«Сейчас можно сказать, что наступает сложный момент. Если у нас сегодня 11 117 активных больных, то инфекционных коек не более пяти тысяч. В два раза меньше. Это тревожно, потому что когда мы проходили первый пик, стояла задача, чтобы число инфекционных коек все время превышало число активных больных, потому что мы не знали, как быстро будет увеличиваться количество больных, требующих госпитализации. Сейчас мы, как мне кажется, расслабились и почему-то надеемся на лучшее», — сказал Боровко.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.
На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.
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