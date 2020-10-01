К началу зимы коронавирусом в Петербурге могут заразиться еще 7 тысяч человек

В настоящий момент заболеваемость в Петербурге «идет по средней кривой», считает российский ученый в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, руководитель рабочей группы по созданию математических моделей распространения коронавируса Алексей Боровков. При таком сценарии к середине декабря прирост активных носителей COVID-19, то есть больных в настоящее время, может возрасти на 4 тысячи и достигнуть 15 тысяч человек.

«Если мы идем по средней кривой, а мы сейчас движемся по ней, то мы можем получить 15 000 активных больных в районе 10–11 декабря. Сейчас, напомню, 11 тысяч. То есть прирост в 4000 активных больных. Если будет реализован оптимистичный вариант, то мы получим 12,5 тысяч на десять дней позже — 22 декабря», — рассказал в интервью «Фонтанке» ученый.

При самом негативном сценарии распространения корнавируса к 29 ноября в Петербурге может быть 18 тысяч активных больных — почти в два раза больше, чем было в июньский пик заболеваемости (10 619). Тогда емкость системы здравоохранения, общего числа инфекционных коек, достигала 12 тысяч инфекционных койко-мест.

«Сейчас можно сказать, что наступает сложный момент. Если у нас сегодня 11 117 активных больных, то инфекционных коек не более пяти тысяч. В два раза меньше. Это тревожно, потому что когда мы проходили первый пик, стояла задача, чтобы число инфекционных коек все время превышало число активных больных, потому что мы не знали, как быстро будет увеличиваться количество больных, требующих госпитализации. Сейчас мы, как мне кажется, расслабились и почему-то надеемся на лучшее», — сказал Боровко.