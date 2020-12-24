Как вести себя после прихода Деда Мороза, чтобы обезопасить дом от коронавируса? Вот советы Роспотребнадзора

Петербургский Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, как выбрать услуги аниматоров в преддверии Нового года. Чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса, специалисты советуют договориться с Дедом Морозом и Снегурочкой о том, чтобы они не брали в руки никакие игрушки, а после их ухода — дезинфицировать дом.
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Фото: Shutterstock.com
Перед приходом Деда Мороза и Снегурочки необходимо договориться с аниматорами, чтобы они не брали в руки никакие игрушки и не трогали предметы обихода в дом. Все аксессуары, необходимые аниматорам для представления, должны быть у них в наличии.
После завершения мероприятия необходимо обработать поверхности, к которым они прикасались, а также вымыть руки с мылом себе и ребенку. Коробку, пакет, в которой находился подарок, нужно сразу же утилизировать.
Для того, чтобы «не испортить праздничное мероприятие», Роспотребнадзор рекомендует придерживаться следующих советов:
- Изучите рынок услуг.
- Спросите совета у друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами аниматоров. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося агентства, ознакомьтесь с ценами и предлагаемыми программами.
- Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы.
- Заключайте договор заранее. Так больше шансов, что в нужное время аниматоры будут свободны. Договор должен быть в двух экземплярах. Перед тем, как его подписать, внимательно прочитайте условия.
«Профессиональный аниматор для детей обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы и остается в образе до тех пор, пака длится праздник, а он находится в зоне видимости детей», — говорят в Роспотребнадзоре.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.
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