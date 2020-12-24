Как вести себя после прихода Деда Мороза, чтобы обезопасить дом от коронавируса? Вот советы Роспотребнадзора

Перед приходом Деда Мороза и Снегурочки необходимо договориться с аниматорами, чтобы они не брали в руки никакие игрушки и не трогали предметы обихода в дом. Все аксессуары, необходимые аниматорам для представления, должны быть у них в наличии.

После завершения мероприятия необходимо обработать поверхности, к которым они прикасались, а также вымыть руки с мылом себе и ребенку. Коробку, пакет, в которой находился подарок, нужно сразу же утилизировать.

Для того, чтобы «не испортить праздничное мероприятие», Роспотребнадзор рекомендует придерживаться следующих советов:

Изучите рынок услуг.

Спросите совета у друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами аниматоров. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося агентства, ознакомьтесь с ценами и предлагаемыми программами.

Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы.

Заключайте договор заранее. Так больше шансов, что в нужное время аниматоры будут свободны. Договор должен быть в двух экземплярах. Перед тем, как его подписать, внимательно прочитайте условия.

«Профессиональный аниматор для детей обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы и остается в образе до тех пор, пака длится праздник, а он находится в зоне видимости детей», — говорят в Роспотребнадзоре.