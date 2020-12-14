«Мы испытываем невидимую форму стресса»: как пандемия COVID-19 изменила нашу психологию и мышление

Людей, страдающих от депрессии, во время пандемии стало больше

Сейчас происходит постоянное нарастание тревожности и депрессии, что также снижает иммунитет. И сам факт того, что в нашем окружении есть знакомые, которые заболели, тревожит нас больше, чем сообщения Роспотребнадзора о том, что выявлено 24 000 больных. У человека нарастают всевозможные фобии, и это не только страх заразиться, но и навязчивости, подозрение людей из окружения.

Во всем мире есть данные о том, что возросло число людей, принимающих антидепрессанты и антитревожные препараты. Рост депрессивной симптоматики проявляется и в росте числа людей с суицидальными намерениями. Притом интенсивность суицидальных мыслей стала более весомая.