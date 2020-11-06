Ректорам петербургских вузов рекомендовали перевести на дистанционное обучение «максимально возможное» количество студентов

Как пишет «Ротонда», письмо с рекомендациями Беглова о переводе студентов на дистанционное обучение было разослано ректорам петербургских вузов 5 ноября. На «удаленку» могут не только перевести «максимально возможное» число обучающихся, но и провести в таком формате зимнюю сессию.

Получение письма подтверждает ректор ИТМО Владимир Васильев. «Мы переведем занятия на дистанционный режим по максимуму, но не на 100%, амбарный замок на вуз не повесим. Как проводить удаленно сессию, мы уже знаем — и примем решение в декабре», — объяснил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 733 тысячи, в Москве — 456 тысяч, в Петербурге — 67 тысяч, в мире — 48 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.