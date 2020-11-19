На сегодняшний день Петербург вышел на плато по госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. Появилась надежда, что после этого рост заболеваемости снизится, заявил вице-губернатор города Евгений Елин.
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Фото: Shutterstock.com
«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг после этого мы вниз пойдем», — заявил Елин в эфире телеканала «78». Петербург готовится к тому, что с коронавирусом придется жить еще как минимум до весны 2021 года, и пока неизвестно, будет ли третья волна заболеваемости, получится ли вакцинировать все население и выработается ли иммунитет к COVID-19.
В начале пандемии Петербург оказался безоружным перед новой инфекцией, признался Елин. Позже выяснилось, что одной из главных проблем оказалась нехватка младшего персонала, что не позволяло проводить лабораторные исследования в полном объеме.
«Мы не всегда понимали, что нам надо делать, приходилось перестраиваться и допускать много ошибок. Мы понимали, что надо подготовить личный состав, надо штабные структуры сделать, обеспечить необходимые резервы — по этому плану мы и двигались. В будущем надо будет пересмотреть соотношение младшего, среднего и старшего медперсонала», — рассказал вице-губернатор.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 15 тысяч, в Москве — 533 тысяч, в Петербурге — 90 тысяч, в Ленинградской области — 14 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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