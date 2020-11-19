«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг после этого мы вниз пойдем», — заявил Елин в эфире телеканала «78». Петербург готовится к тому, что с коронавирусом придется жить еще как минимум до весны 2021 года, и пока неизвестно, будет ли третья волна заболеваемости, получится ли вакцинировать все население и выработается ли иммунитет к COVID-19.

В начале пандемии Петербург оказался безоружным перед новой инфекцией, признался Елин. Позже выяснилось, что одной из главных проблем оказалась нехватка младшего персонала, что не позволяло проводить лабораторные исследования в полном объеме.

«Мы не всегда понимали, что нам надо делать, приходилось перестраиваться и допускать много ошибок. Мы понимали, что надо подготовить личный состав, надо штабные структуры сделать, обеспечить необходимые резервы — по этому плану мы и двигались. В будущем надо будет пересмотреть соотношение младшего, среднего и старшего медперсонала», — рассказал вице-губернатор.