В Петербурге возобновили прием плазмы крови людей, переболевших коронавирусом

Для того, чтобы сдать плазму, необходимо войти в базу потенциальных доноров — сделать это можно в официальном сообществе СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови». Специалисты отвечают с 09:00 до 17:00 в рабочие дни. Еще к июлю в Петербурге было заготовлено 70 литров плазмы, которая позволила вылечить 60 больных новой коронавирусной инфекцией.

Главное условие для доноров плазмы — наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления от новой коронавирусной инфекции должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний — некоторые хронические и инфекционные заболевания.

Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно.