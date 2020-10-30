«Ужесточать меры будем ко всем»: Беглов предупредил о введении дополнительных ограничений по коронавирусу в Петербурге

«Стараемся избежать локдауна, мы знаем, что это такое. Использование средств защиты критически важно. Время уговоров закончилось, здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте. Будем ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора. Ужесточать меры будем ко всем — как к организациям, так и к отдельным гражданам», — заявил Беглов в эфире телеканала «78».

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Петербурге растет. Пока, по словам Беглова, правительство города справляется с ситуацией, но ресурсы «тоже не бесконечны».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 599 тысяч, в Москве — 419 тысяч, в Петербурге — 60 тысяч, в мире — 45 миллиона человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.