Губернатор Александр Беглов предупредил о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в Петербурге. По его словам, «время уговоров закончилось» — и ужесточать ограничения будут по отношению как к организациям, так и отдельным жителям города.
«Ужесточать меры будем ко всем»: Беглов предупредил о введении дополнительных ограничений по коронавирусу в Петербурге
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Фото: Shutterstock.com
«Стараемся избежать локдауна, мы знаем, что это такое. Использование средств защиты критически важно. Время уговоров закончилось, здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте. Будем ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора. Ужесточать меры будем ко всем — как к организациям, так и к отдельным гражданам», — заявил Беглов в эфире телеканала «78».
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Петербурге растет. Пока, по словам Беглова, правительство города справляется с ситуацией, но ресурсы «тоже не бесконечны».
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 599 тысяч, в Москве — 419 тысяч, в Петербурге — 60 тысяч, в мире — 45 миллиона человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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