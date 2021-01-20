Матвиенко: в России не будут вводить «ковид-паспорта» для переболевших или привитых от коронавируса

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны. Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», — приводит РИА «Новости» слова Матвиенко.

Ранее стало известно о том, что петербуржцам, которые переболели или сделали прививку от COVID-19, не будут выдавать специальные «ковид-паспорта». Также горожане останутся без документов, подтверждающих наличие антител.

На сегодняшний день первым регионом России, в котором будут выдавать специальные документы об антителах к коронавирусу, станет Башкирия. По словам главы республики Радия Хабирова, «ковид-паспорта» помогут решить целый ряд проблем — например, отменить обязательную самоизоляцию для переболевших людей старше 65 лет. «Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — заявил он.