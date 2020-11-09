Власти Москвы и Петербурга просят ужесточить правила работы в такси для иностранцев

Законопроект о такси в настоящий момент дорабатывается ко второму чтению в Госдуме. В него, в частности, внесена норма, позволяющая работать в такси самозанятым — тогда как действующее законодательство не позволяет использовать «налог на профессиональный доход» для перевозок в такси без ИП.

С целью обеспечения доступности работы в такси гражданам, потерявшим работу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также губернаторы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко просят внести поправки в закон и разрешить легально «таксовать» самозанятым гражданам России. При этом главы регионов требуют сохранить действующее законодательство для иностранцев — обязать их устраиваться на работу в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц.

По мнению Собянина, Беглова Воробьева и Дрозденко, иностранцы постепенно вытесняют с рынка россиян и их доля среди таксистов составляет уже более 50%. И их допуск к работе в такси в качестве самозанятых «влечет лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».

На Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области приходится около 178 000 легковых автомобилей такси — 45% от общего числа по стране. Поэтому главы четырех регионов просят учесть их мнение при подготовке правительственного отзыва на версию законопроекта.