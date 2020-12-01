В Минздраве считают тревожной ситуацию с коронавирусом в Петербурге

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России 17 регионов, где осталось менее 5% коек для пациентов с COVID-19. Всего в стране развернуто 276 тысяч коек, 21% от общего числа которых свободны. Реанимационных коек достаточно — несмотря на то, что количество тяжелых пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось.

«В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч — с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов — с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания», — отметил Мурашко заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Свое беспокойство относительно ситуации с коронавирусом в Петербурге высказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах РФ — в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточно регистрируемого количества вновь выявленных пациентов», — заявила она. Несмотря на это, в динамике распространения коронавируса в России «видно замедление темпов роста заболеваемости».

На сегодняшний день в Петербурге осталось свободно 6% коек для пациентов с коронавирусом. Чтобы оптимизировать коечный фонд, Смольный готовится запустить новый корпус Госпиталя ветеранов войн, построенный за 5 месяцев, и лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине. Наступила «новая нормальность», и с ограничениями по коронавирусу россиянам стоит смириться. Как заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, меры профилактики вероятнее всего станут необходимостью до следующей весны.