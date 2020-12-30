Смольный смягчил «новогодние» ограничения по коронавирусу для заведений общепита Петербурга. Театры откроются 7 января

С 4 заведения общепита Петербурга смогут принимать посетителей с 06:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на работу в ночное время. Такой же режим работы устанавливается для заведений, расположенных в торговых центрах — при условии, если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров.

Несмотря на смягчение ограничений, сокращенный режим работы продлен. Он будет действовать до 31 января вместо ранее запланированного 15 января.

Ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Ограничения для фуд-кортов и фуд-плейсов, не имеющих отдельного входа, остались без послаблений.

Также смягчили ограничения для театров. Они смогут принимать зрителей с 7 января. При этом для театров продолжит действовать ограничение в виде 25-процентной заполняемости зрительного зала и необходимости получения соответствующего согласования Комитета по культуре.

Кроме того, 7 по 31 января вводится ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а с 11 по 31 января — также на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.