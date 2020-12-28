Переболевшие коронавирусом все равно должны носить маски и соблюдать дистанцию. Ученые не знают, сколько длится иммунитет

По словам эксперта Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керкхове, антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. Однако сколько длится иммунитет, ученые пока сказать не могут. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела.

«Некоторые исследования показывают, что это продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше. Вместе с тем, согласно исследованиям, проводившимся с другими коронавирусами, иммунитет не будет длиться пожизненно. Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности», — рассказала эксперт.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 78 тысяч, в Москве — 792 тысячи, в Петербурге — 230 тысяч, в мире — 80 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.