В Петербурге приостанавливаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых

«С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановы период 2021 и 2022 годов», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым.

Диспансеризация — плановый осмотр у врачей в поликлинике по месту прикрепления, проводится раз в три года. В 2020 году под нее попадают люди 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет. В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится, его можно проходить раз в два года.

Напомним, в марте 2020 года главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже вводила запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Позже он был смягчен и перестал распространяться на пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью».