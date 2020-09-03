Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

В Египет (Каир) будут совершать по 3 рейса в неделю, в ОАЭ (Дубай) и республику Мальдивы (аэропорт Велана) — по 2 рейса в неделю. Открыть авиасообщение с данными странами было решено, исходя из озвученных ранее критериев — 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.

Также правительство России приняло решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю. 2 рейса «Аэрофлота» будут курсировать по маршруту Москва—Женева—Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих—Москва—Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Год назад Россия и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима. Отдых на островах архипелага популярен среди туристов из России — по данным Росстата, в 2018 году на Мальдивах отдохнули более 38 тысяч россиян. Кроме того, с октября 2010 года осуществляется регулярное авиасообщение между Москвой и столицей Мальдвской республики, городом Мале.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.