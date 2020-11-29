Ученый рассказал о том, как может протекать повторное заражение коронавирусом

Переболевший COVID-19 человек может вновь заразиться, однако болезнь будет протекать в облегченной форме. Об этом заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает ТАСС.
«Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», —сказал он. По словам эксперта, вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами доказывают, что зачастую повторные заражения будут протекать легче и не будут иметь тяжелых последствий.
Лукашев добавил, что почти треть всего населения планеты защищена от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами». Как он считает, это объясняет, почему люди переносят болезнь по-разному.
Также он предположил, что через несколько лет вирус продолжит циркулировать, но не будет приносить много проблем. Тем не менее некоторые ограничения сохранят, а массовые мероприятия возобновятся в последнюю очередь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.