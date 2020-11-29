Ученый рассказал о том, как может протекать повторное заражение коронавирусом

Лукашев добавил, что почти треть всего населения планеты защищена от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами». Как он считает, это объясняет, почему люди переносят болезнь по-разному.

Также он предположил, что через несколько лет вирус продолжит циркулировать, но не будет приносить много проблем. Тем не менее некоторые ограничения сохранят, а массовые мероприятия возобновятся в последнюю очередь.