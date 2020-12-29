Беглов призвал петербуржцев избегать массовых мероприятий на Новый год. Праздничные дни «не должны стать марафоном передачи инфекции»

Беглов напомнил петербуржцам, что страна вступает в длинный период праздников, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности — не собираться большими компаниями, избегать массовых мероприятий, находиться дома с семьей. «Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. Берегите себя и своих близких. Все очень серьезно», — подчеркнул губернатор.

Свое заявление Беглов сделал в ходе осмотра новых корпусов временного госпиталя «Ленэкспо». Корпуса №1, 2 и 3 готовы начать прием пациентов с коронавирусом уже в новогодние праздники. «В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале — три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами», — отметил он.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.