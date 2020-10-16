Всемирная организации здравоохранения заявила о неэффективности четырех препаратов, которыми лечат пациентов с коронавирусом. В число малополезных препаратов при борьбе с коронавирусной инфекцией вошли «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Интерферон», передает ТАСС.
ВОЗ назвала неэффективные препараты от коронавируса. Среди них — «Ремдесивир»
Эксперты утверждают, что эти лекарства незначительно снижают смертность от COVID-19 и не уменьшают количество пациентов на ИВЛ. «Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение «Ремдесивира», «Гидроксихлорохина», «Лопинавира» и «Интерферона», как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель [снижения] смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — сообщают в ВОЗ.
Исследование Solidarity проходило в более 30 странах, специалисты изучали эффективность лечения данных препаратов, а именно их влияние на показатели смертности и длительности пребывания заболевших коронавирусом в больницах.
Напомним, ранее в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как сообщил президент Владимир Путин, «на подходе еще одна».
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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