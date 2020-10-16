Эксперты утверждают, что эти лекарства незначительно снижают смертность от COVID-19 и не уменьшают количество пациентов на ИВЛ. «Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение «Ремдесивира», «Гидроксихлорохина», «Лопинавира» и «Интерферона», как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель [снижения] смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — сообщают в ВОЗ.