Петербургский аэропорт «Пулково» впервые запустит рейсы в Анапу и Геленджик в зимнем сезоне

Авиасообщение с Анапой в зимнем сезоне будет открыто 7 декабря. Из Петербурга можно будет улететь каждый вторник и четверг в 12:50. В Геленджик на рейсах авиакомпании Utair можно будет улететь с 11 декабря еженедельно по пятницам в 10:50.

Также готовится к запуску направление Санкт-Петербург—Грозный. Первый рейс вылетит 5 декабря. Улететь в столицу Чеченской Республики можно будет четыре раза в неделю — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 11:20.

Как отмечают в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей компании петербургского аэропорта, рейсы в Анапу и Геленджик являются новыми для зимнего расписания Пулкова. Зимнее расписание полетов будет действовать до конца марта 2021 года. Билеты уже можно забронировать — на сайте аэропорта и перевозчика.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Однако из-за того, что около 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции, число авиарейсов между странами могут сократить.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.