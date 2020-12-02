В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади покажут световое шоу. Пустят не всех — и только по регистрации

Действие светового шоу в честь Дней Эрмитажа развернется на фасаде здания Главного штаба на Дворцовой площади. Оно будет посвящено «Победе, возвышающей силу человеческого духа, Победе в разных ее образах и отражениях в судьбах мира и в искусстве».

Вход на Дворцовую площадь 5 и 6 декабря будет осуществляться по бесплатным билетам для того, чтобы «сделать посещение шоу комфортным, безопасным и дать возможность каждому зрителю соблюсти обязательную социальную дистанцию». Получить билеты можно по регистрации на сайте.

Каждый сеанс включает два показа. По окончании сеанса организаторы попросят посетителей покинуть площадь, чтобы дать возможность следующим зрителям так же комфортно посмотреть шоу. Те, кто решит остаться дома, также смогут посмотреть шоу. 6 декабря его покажут на сайте проекта в 21:30.

Государственный Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря — в День святой Екатерины, так как первую коллекцию для музея приобрела Екатерина Великая. В этом году празднование перенесли на 8 декабря.

В этот день вход в Эрмитаж станет бесплатным — посетители должны будут заранее зарегистрироваться на сайте. «Сколько сможет вместить музей по нашим новым правилам — столько пройдут бесплатно. Сейчас в музей проходит 3000 человек в день», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.