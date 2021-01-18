Алексей Навальный вернулся в Россию. После задержания на паспортном контроле в аэропорту его уже судят — прямо в отделе полиции

Перед началом судебного заседания в отделе полиции:

Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

Почему заседание происходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? Это просто — я много видел насмешек над правосудием, но, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие.