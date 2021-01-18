Алексей Навальный вернулся в Россию. После задержания на паспортном контроле в аэропорту его уже судят — прямо в отделе полиции

Вечером 17 января российский оппозиционер и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный вернулся в Россию. Политик был задержан сразу после возвращения на родину, на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево», и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. Спустя меньше чем сутки с момента задержания Навального уже судят — прямо в отделе полиции.
Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту должен был совершить перелет из Германии в Москву и приземлиться в столичном аэропорту «Внуково» ориентировочно в 19:40 17 января. Однако воздушное судно отклонилось от курса и было перенаправлено в «Шереметьево», где осуществило посадку около 20:30 по московскому времени. Во «Внуково» Навального ждали сторонники и соратники, многих из них задержали.
Алексей через минуту проходит погранконтроль pic.twitter.com/udtCV88c9g— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
На прохождении паспортного контроля Навального задержали. В Федеральной службе исполнения наказаний задержание политика объяснили тем, что 29 декабря Навальный был объявлен в розыск за «систематические нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Алексей Навальный должен был находиться под стражей до определения судом меры пресечения.
Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
Спустя меньше чем сутки с момента возвращения в Россию Навального начали судить. Днем 18 января заседание выездного суда началось прямо в отделе полиции — в УВД в подмосковных Химках, где политик провел ночь. Он практически не общался с адвокатами и называет происходящее «беззаконием в наивысшей степени».
Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Алексей Навальный
Перед началом судебного заседания в отделе полиции:
Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.
Почему заседание происходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? Это просто — я много видел насмешек над правосудием, но, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие.
Новость дополняется.
Напомним, 20 августа российский оппозиционер и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. 22 августа, после двух дней в омской больнице, политика доставили в берлинскую клинику Сharite. Германская сторона обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», что отрицается со стороны России. Также подтвердила отравляющее вещество в анализах Алексея Навального Организация по запрещению химического оружия.
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