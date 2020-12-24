Почему данные оперштаба и официальная статистика по коронавирусу в Петербурге различаются? Объяснили в Смольном

На прошлой неделе стало известно об расхождении данных оперштаба с официальной статистикой по коронавирусу в Петербурге. Тогда как в федеральном регистре (Посмотреть можно на «Стопкоронавирус.рф», — прим. ред.) ежедневно регистрируются до 3800 случаев заражения коронавирусом в сутки, петербургский оперштаб фиксирует до 5 тысяч. Почему так происходит объяснили в Смольном.
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева, разница двух статистик, данных оперштаба и федерального регистра, происходит из-за принципиально разных источников сбора информации.
«Все те ресурсы, которые мониторируют число заболевших, выздоровевших — это все ресурсы оперативной статистики. И никогда они точно не совпадут. Например, по федеральному регистру информацию предоставляют непосредственно медицинские работники, и в течение недели мы видим значительные колебания этих цифр — в выходные дни меньше людей обращается к врачам, и меньше идет регистраций. «Стопкоронавирус» идет с подтверждением лабораторным. То есть только после положительной ПЦР-диагностики идет регистрация. И она более стабильная», — приводит «Фонтанка» слова Соловьевой.
По словам Соловьевой, в конце года все зафиксированные случаи коронавируса в Петербурге придут к единому знаменателю — независимо от метода сбора данных. Существенных различий сейчас она между ними не видит — ситуация и этим двум статистикам одинаково сложная.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 963 тысячи, в Москве — 764 тысяч, в Петербурге — 215 тысяч, в мире — 78 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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