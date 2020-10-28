«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и елки, и другие мероприятия. Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрем. Мы растем, и ситуация серьезнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», — заявила Башкетова в эфире телеканала «78».

Несмотря на это, в 2020 году на новогоднее оформление из городского бюджета выделено 182 миллиона рублей — чтобы установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи световых элементов. А еще впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель.

Напомним, ситуация с инфекционными заболеваниями в Петербурге стала сложнее, чем весной. Закрыть общепит в ночное время было обязательной мерой при такой эпидемической ситуации. По словам главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, петербуржцы «смешивают» понятия «бар» и «дискотека», и если даже после введения комендантского часа «народ не возьмется за голову», в городе могут быть введены дополнительные ограничения.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 560 тысяч, в Москве — 409 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.