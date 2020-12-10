Бюджет дня: россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тысяч рублей

Планируемая в среднем сумма, 25 тысяч рублей — примерно на 28% больше, чем россияне хотели потратить на прошлый Новый год. Тогда участники исследования, проведенного Deloitte, заявляли, что их траты на празднование составят в среднем 19 300 рублей. По итогу и эта сумма увеличилась — в реальности россияне потратили на встречу 2020 года по 24,6 тысячи рублей.

По сравнению с 2019 годом россияне планируют в 2020-ом сократить расходы на подарки — на них «отложено» в среднем чуть более 10 тысяч рублей. Траты на новогодний стол наоборот увеличатся — и составят в среднем около 11 тысяч рублей. Оставшиеся 4 тысячи хотят потратить на развлечения.

Более половины россиян, 58% опрошенных хотят получить в подарок на Новый год деньги, при этом сами дарить наличные не собираются. В топе желаемых подарков, пишет РБК, ноутбуки — 20% хотят и 4% подарят, смартфоны — 25 и 9% соответственно, «умные» аксессуары — 31 и 18%, небольшая бытовая техника — 22 и 16%, книги — 17 и 13%, путешествие — 22 и 3%.