Бюджет дня: россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тысяч рублей

На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.
Планируемая в среднем сумма, 25 тысяч рублей — примерно на 28% больше, чем россияне хотели потратить на прошлый Новый год. Тогда участники исследования, проведенного Deloitte, заявляли, что их траты на празднование составят в среднем 19 300 рублей. По итогу и эта сумма увеличилась — в реальности россияне потратили на встречу 2020 года по 24,6 тысячи рублей.
По сравнению с 2019 годом россияне планируют в 2020-ом сократить расходы на подарки — на них «отложено» в среднем чуть более 10 тысяч рублей. Траты на новогодний стол наоборот увеличатся — и составят в среднем около 11 тысяч рублей. Оставшиеся 4 тысячи хотят потратить на развлечения.
Более половины россиян, 58% опрошенных хотят получить в подарок на Новый год деньги, при этом сами дарить наличные не собираются. В топе желаемых подарков, пишет РБК, ноутбуки — 20% хотят и 4% подарят, смартфоны — 25 и 9% соответственно, «умные» аксессуары — 31 и 18%, небольшая бытовая техника — 22 и 16%, книги — 17 и 13%, путешествие — 22 и 3%.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили в Смольном.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывает фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и каток в лесу от «Охта Парка».
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