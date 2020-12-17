Введут ли в России повторный локдаун из-за коронавируса? Ответил Путин

По словам Путина, повторный локдаун не потребуется, если россияне будут выполнять все предписанные требования. «Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», — заявил президент в ходе большой пресс-конференции.

Никто не знает, сколько продлится пандемия, отметил Путин. Ситуация вокруг коронавируса будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации. На сегодняшний день заболеваемость в России все еще «достаточно высокая», но, по мнению специалистов, она уже вышла «на полку». «Она вышла «на полку», что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем», — добавил Путин.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей. Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 762 тысяч, в Москве — 715 тысяч, в Петербурге — 189 тысяч, в мире — 74 миллиона человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.