В Петербурге возобновляют работу кинотеатры и фуд-корты

Кроме того, с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Организации социального обслуживания можно будет посещать по предварительной записи. Обязательно использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции. При этом допускается проведение в социальных учреждениях групповых занятий численностью не более 10 человек.

А вот дети все еще не смогут посещать спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, проходимые в помещениях — запрет пролонгирован до 20 сентября.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий.