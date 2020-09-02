С 12 сентября в Петербурге снимается ряд ограничений, введенных в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Спустя пять месяцев вновь открываются кинотеатры, а также возобновляют работу фуд-корты и фуд-плейсы. Рассказываем, куда можно отправиться уже на следующих выходных.
В Петербурге возобновляют работу кинотеатры и фуд-корты
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Фото: Shutterstock.com
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес ряд изменений в постановление правительства от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С 12 сентября в городе снимаются следующие ограничения:
- Возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, соблюдения гражданами социальной дистанции.
- Снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан.
- Возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров.
- Начнут работу фуд-корты и фуд-плейсы.
- Снимается запрет на бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.
- Отменяется предварительная запись для посетителей плавательных бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.
Кроме того, с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Организации социального обслуживания можно будет посещать по предварительной записи. Обязательно использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции. При этом допускается проведение в социальных учреждениях групповых занятий численностью не более 10 человек.
А вот дети все еще не смогут посещать спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, проходимые в помещениях — запрет пролонгирован до 20 сентября.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий.
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