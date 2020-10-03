Временный госпиталь в «Ленэкспо» готов принять до 2500 пациентов с коронавирусом

По данным пресс-службы, компания «Газпром» передала дополнительные корпуса. Так, корпуса под номером 7, 8 и 8А зарезервированы и готовы к приему пациентов, павильоны 5 и 5А будут предназначены для больных средней тяжести и тяжелых. В здании есть реанимация, компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, а также к каждой койке подведен кислород. Корпуса 1, 2 и 3 предусмотрены для «легких» пациентов. Как рассказал глава города Александр Беглов, персонал подобран, и временный госпиталь может предоставить порядка 2500 коек.