Временный госпиталь в «Ленэкспо» в случае необходимости може принять около 2,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Смольного.
Временный госпиталь в «Ленэкспо» готов принять до 2500 пациентов с коронавирусом
По данным пресс-службы, компания «Газпром» передала дополнительные корпуса. Так, корпуса под номером 7, 8 и 8А зарезервированы и готовы к приему пациентов, павильоны 5 и 5А будут предназначены для больных средней тяжести и тяжелых. В здании есть реанимация, компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, а также к каждой койке подведен кислород. Корпуса 1, 2 и 3 предусмотрены для «легких» пациентов. Как рассказал глава города Александр Беглов, персонал подобран, и временный госпиталь может предоставить порядка 2500 коек.
Беглов особо подчеркнул, что госпиталь в «Ленэкспо» рассматривается как запасной, использовать его будут в случае необходимости. Также он добавил, что многие недоработки были исправлены. В частности, душевые и туалеты теперь расположены в отдельных помещениях, там установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды.
Напомним, один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с COVID-19 в апреле. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.
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