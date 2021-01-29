Шляхто: отсутствие антител не лишает человека иммунитета к коронавирусу

Как показали наблюдения, после вакцинации у некоторых людей не вырабатывается условно высокий титр защитных антител. Несмотря на это, они продолжают быть не восприимчивы к вирусу. По словам Шляхто, тестирование на антитела недостаточно информативно, поскольку иммунитет формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови. Поэтому наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета.

«Он [иммунитет] формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют», — приводит «Доктор Питер» слова Шляхто.

На сегодняшний день также неизвестно, как долго прививка от коронавируса может защищать человека от болезни. «Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только 2-3 месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года», — добавил Шляхто.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В ближайший месяц поступит в оборот третья российская вакцина от коронавируса.