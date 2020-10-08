Спасибо врачам: посмотрите на людей, которые помогали (и будут помогать!) нам бороться с пандемией COVID-19

Игорь Кашерининов

заведующий 4-м реанимационным отделением НМИЦ им. Алмазова

Помог в борьбе с COVID-19 Варваре Филатовой, певчей храма Святой Великомученицы Екатерины.

Я не могу сказать, что весенняя волна COVID-19 нанесла мне удар под дых — у врачей спокойных дней в принципе мало. Больные коронавирусом стали поступать к нам с 13 мая, и с каждым днем их число росло, и хотя условия работы в нашем медцентре были очень комфортными, все палаты, в том числе и реанимационные, были переполнены. В мае-июне изменилась и моя жизнь: дома маленький ребенок и пожилые родители, поэтому пришлось ночевать в другой квартире на пару с коллегой.

Знаете, я заходил в соцсети, видел, что там устраивали целый флэшмоб: «когда пандемия закончится, тогда я…» У нас с коллегами такого не было — просто работали. Очень хотелось снова увидеть жену и ребенка. У меня не очень много остается времени на хобби, но выделить пару часов в неделю на чтение хотелось бы. Когда-то прочел целиком «Улисса» Джеймса Джойса. Сложная вещь! Но понравилось.

А еще я переосмыслил понятие «мечта». Раньше стандартная фраза для тостов «чтобы все были здоровы» казалась какой-то банальностью, а сейчас понимаю, что это именно то, чего я больше всего на свете хочу.