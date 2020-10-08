В этом сумасшедшем году весь Петербург благодарит врачей, которые 24/7 борются с пандемией COVID-19. В июне медики стали лауреатами премии Собака.ru «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Выбор города», а переболевшие петербуржцы выразили им благодарность со страниц журнала. После мы запустили совместную с ВКонтакте акцию #спасибоврачампетербурга, чтобы слова любви и признательности мог сказать любой горожанин. Сейчас мы попросили взять слово самих медиков — людей, которые за последние месяцы стали для нас семьей.
Спасибо врачам: посмотрите на людей, которые помогали (и будут помогать!) нам бороться с пандемией COVID-19
Игорь Кашерининов
заведующий 4-м реанимационным отделением НМИЦ им. Алмазова
- Помог в борьбе с COVID-19 Варваре Филатовой, певчей храма Святой Великомученицы Екатерины.
Я не могу сказать, что весенняя волна COVID-19 нанесла мне удар под дых — у врачей спокойных дней в принципе мало. Больные коронавирусом стали поступать к нам с 13 мая, и с каждым днем их число росло, и хотя условия работы в нашем медцентре были очень комфортными, все палаты, в том числе и реанимационные, были переполнены. В мае-июне изменилась и моя жизнь: дома маленький ребенок и пожилые родители, поэтому пришлось ночевать в другой квартире на пару с коллегой.
Знаете, я заходил в соцсети, видел, что там устраивали целый флэшмоб: «когда пандемия закончится, тогда я…» У нас с коллегами такого не было — просто работали. Очень хотелось снова увидеть жену и ребенка. У меня не очень много остается времени на хобби, но выделить пару часов в неделю на чтение хотелось бы. Когда-то прочел целиком «Улисса» Джеймса Джойса. Сложная вещь! Но понравилось.
А еще я переосмыслил понятие «мечта». Раньше стандартная фраза для тостов «чтобы все были здоровы» казалась какой-то банальностью, а сейчас понимаю, что это именно то, чего я больше всего на свете хочу.
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На Сабине Гурбановой: плащ 8 Store, кейп и брюки Оla Оla.
Сабина Гурбанова
врач-офтальмолог городской поликлиники №32 (во время первой волны пандемии - врач-терапевт городской поликлиники №32)
- Помогла в лечении COVID-19 ресторатору Наталье Рукиной.
У кого-то пандемия прервала личные планы, а у меня — профессиональные. Я доучивалась в ординатуре на офтальмолога, но весной меня фактически «мобилизовали» на должность терапевта в 32-й поликлинике. В апреле и мае пациенты с коронавирусными симптомами шли один за другим, но, к счастью, поликлиника сразу наладила поступление к нам масок, перчаток и халатов. Тяжело было, конечно, но я не привыкла жаловаться. Мне кажется, я сама переболела в июне, хотя до конца не уверена, что это был COVID — тест не делала, лечилась народными средствами.
Очень хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Потому что хватало времени только на то, чтобы в компании молодого человека «залипнуть» в сериал и лечь спать. Зато посмотрела много нового — понравился испанский «Бумажный дом». Сейчас я наконец-то нахожусь на работе мечты — принимаю пациентов как офтальмолог. Я жду ребенка, но это не влияет на мою активность: бегаю с учебы в поликлинику и обратно, замедляться не собираюсь.
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На Андрее Нефедове: пуловер, брюки, плащ и сорочка Boggi Milano, ботинки Geox.
Андрей Нефедов
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской больницы №2
- Помог пенсионерке, в прошлом — медсестре больницы им. Боткина Ирине Прокофьевой, которая из-за COVID-19 находилась в коме.
Человек — существо адаптивное, умеет подстраиваться под обстоятельства, и говорить о том, что пандемия стала шоком, я не могу. Мы ждали наплыва больных в марте-апреле, он случился, и мы с ним справились. Пик мы прошли в мае-июне. Жаль конечно, что пришлось передвинуть отпуск, хотя по сравнению с такими проблемами, как: потеря бизнеса, работы, здоровья; которые коснулись немалого количества людей, это в сущности пустяк. Серьезно, мне кажется, после этой тяжелой весны жаловаться на какие-то мелкие проблемы странно. Все называют медиков героями, но больница — это не только врачи, медсестры и санитары, это, например, еще и администрация — и они быстро сориентировались и организовали работу так, что у нас ни дня не было ощущения аврала, что у нас всегда было все в порядке с масками, перчатками, одноразовыми халатами. Сейчас мы точно готовы гораздо лучше, чем в первую волну.
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На Екатерине Ефимовой: свитер Tommy Hilfiger, юбка BOSS (все — Московский универмаг). На Елизавете Ефимовой: жакет BOSS (Московский универмаг), брюки Theory, блуза By Malene Birger (все — ДЛТ).
Елизавета Ефимова
во время пандемии — врач-терапевт поликлиники №49, сейчас — пенсионерка
- Помогла в борьбе с COVID-19 своей дочери, руководителю фонда «Мост поколений» Екатерине Ефимовой.
У меня есть одна страсть, которая появилась в моей жизни вынужденно — когда-то были проблемы со спиной и мне рекомендовали плавать, чтобы от этих проблем избавиться. Просто купаться мне было скучно, и я стала ездить на Красное, Средиземное и другие моря, чтобы заниматься дайвингом и изучать подводный мир. COVID-19 стал для меня таким же погружением: мы просто надели маску с трубкой (это фигурально выражаясь, на самом деле, медицинскую маску) и стали наводить порядок — консультировать пациентов, выписывать антибиотики, говорить, что надо сидеть дома. Летом мы, казалось, выплыли, но сейчас совершенно очевидно, что расслабляться нельзя. Было ли тяжело? Я старорежимный человек: надо работать значит надо. Страшно переживала за дочь, но старалась подходить к ее лечению как врач, а не мама: эмоции тут совершенно ни к чему.
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На Ирине Шубиной: блуза Nanushka, жилет Ruban (все — ДЛТ).
Ирина Шубина
врач-терапевт отделения семейной медицины поликлиники № 31
- Помогла в лечении COVID-19 Марфе Хромовой-Борисовой, администратору Facebook-сообщества «Петроградская диаспора».
За всех пациентов переживала как за родных, говорила, миленькие, чувствуете себя плохо, температура, не надо заниматься геройством, вызовите врача! В основном, к счастью, внимали. Я не могу сказать, что в марте произошло что-то, что меня, как врача, шокировало. Просто число вызовов по простудным заболеваниям (назовем это так!) серьезно выросло. С точки зрения менеджмента и логистики мы в поликлинике все сделали идеально: на первом этаже принимали пациентов с подозрением на коронавирус, наверху — с другими диагнозами и проблемами: онкология, хронические заболевания, да все, что угодно. Я люблю работу, она не доставляет мне таких уж страданий, чтобы искать отдушину от нее, но нет ничего лучше, чем прогулка по лесу у моей дачи в Сосново. Еще я не то чтобы фанатка бега, но бегаю, чтобы быть в форме. В мае нам всей семьей пришлось сесть на двухнедельный карантин — ребенок заболел и его тест оказался положительным. Так, что вы думаете, я пробегала по 5 км по квартире!
Лев Авербах
генеральный директор службы частной скорой помощи CORIS
- Помог в госпитализации с COVID-19 журналисту Сергею Шелину.
Вообще-то я, конечно, предпочитаю проводить весну и лето не так, как делал это в 2020 году: я люблю путешествовать на машине по Ленинградской области (до чего хороша крепость Корела в Приозерске!), заехать в соседнюю Финляндию, так сказать, на уху. Но с коронавирусом было не до отпуска. Еще в марте по телевидению только и говорили о страшном вирусе, который парализовал Европу, и я в своем фейсбуке пытался побыть Кассандрой: писал, что надо готовиться к эпидемии, открывать краткосрочные курсы для врачей любых специальностей (чтобы даже ветеринар умел пользоваться аппаратом ИВЛ), но это был глас вопиющего в пустыне — все, от чиновников до простых людей, просто сидели и чего-то ждали. Я знал, что критическая ситуация наступит, и она наступила: в апреле мы принимали по четыре вызова в час (для частной скорой это очень много)!
Было очень тяжело и от того, что наши сотрудники тоже заболевали и уходили на больничный. Но мы справились, ко всем, кто вызывал CORIS во время пандемии, мы приезжали. Летом мы вернулись к нормальному темпу работы, но я продолжаю заниматься просветительской деятельностью: рассказываю в фейсбуке о коронавирусе, о способах защиты: все боятся второй волны, но COVID — это не армия врага, наступающая батальонами: тот факт, что число зараженных снова растет - не новый виток, а следствие того, что мы где-то не доработали.
Текст: Игорь Топорков.
Фото: Маргарита Смагина.
Стиль: Елизавета Кольмина.
Ассистент стилиста: Юлия Свиридова.
Визаж: Екатерина Басманова.
Свет: SKYPOINT.
Благодарим Льва Авербаха за помощь в организации съемки.
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