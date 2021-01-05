Беглов: ограничения в праздники позволили снизить заболеваемость коронавирусом

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», — сказал он. Также глава города напомнил, что с 7 января получится открыть городские театры.

Кроме того, Беглов выразил надежду на то, что властям города удастся сдерживать рост заболеваемости, что позволит снимать остальные ограничения.