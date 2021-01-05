Беглов: ограничения в праздники позволили снизить заболеваемость коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничительные меры в новогодние праздники помогли снизить заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», — сказал он. Также глава города напомнил, что с 7 января получится открыть городские театры.
Кроме того, Беглов выразил надежду на то, что властям города удастся сдерживать рост заболеваемости, что позволит снимать остальные ограничения.
Напомним, в Петербурге в период праздников сократилось количество госпитализаций людей с коронавирусом, однако власти готовятся к трем новым «волнам» заболеваемости после них. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.
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