Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Авиасообщение между Россией и Великобританией приостанавливается на неделю, перелеты будут заморожены в полночь 22 декабря. Как сообщили в оперштабе, в настоящий момент изучается ситуация с появлением нового штамма коронавируса. По итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, ранее Италия, Нидерланды и Бельгия отменили авиасообщение с Великобританией в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Такие же меры готовы принять во Франции и Германии.

С 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей.

Ситуация с выявленной в Великобритании новой мутацией коронавируса остается на контроле Роспотребнадзора. Мутации почти не влияют на клиническую картину. «Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 877 тысяч, в Москве — 743 тысячи, в Петербурге — 204 тысяч, в Великобритании — 2 046 161, в мире — 76 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.