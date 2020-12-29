«На сегодняшний момент категорийность, которая разработана министерством здравоохранения, мы ей достаточно четко следуем — медицинские работники, педагогические работники, работники социальной сферы, некоторое количество силовых структур. Некоторые обычные граждане записываются и тоже попадают на вакцинацию — порядка 10%. Связано это с тем, что количество вакцины, которое пришло в город, пока не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в конце декабря у нас есть поставки, в январе и феврале поставки, которые будут, они позволят начать прививать уже всех желающих», — рассказал Сарана.

В ближайшие дни власти Петербурга ожидают от Министерства здравоохранения разрешения на начало вакцинации людей старше 60 лет. На сегодняшний день в город поступило в общей сложности 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник V», разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и 1 тысяча доз препарата «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». До конца года ожидается поставка еще 100 тысяч доз, в январе планируются более крупные поставки — до 500 тысяч.

Вакцинацию уже прошли 4 268 человек, из них 206 — кто прошли первую и вторую фазу вакцинации. Всего в Петербурге развернуто 70 пунктов, в новогодние каникулы они возобновят работу 3-4 января.