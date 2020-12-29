Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех петербуржцев уже в январе или феврале 2021 года. Но при условии достаточных поставок вакцины. Об этом сообщил первый заместитель Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.
-
Фото: Shutterstock.com
«На сегодняшний момент категорийность, которая разработана министерством здравоохранения, мы ей достаточно четко следуем — медицинские работники, педагогические работники, работники социальной сферы, некоторое количество силовых структур. Некоторые обычные граждане записываются и тоже попадают на вакцинацию — порядка 10%. Связано это с тем, что количество вакцины, которое пришло в город, пока не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в конце декабря у нас есть поставки, в январе и феврале поставки, которые будут, они позволят начать прививать уже всех желающих», — рассказал Сарана.
В ближайшие дни власти Петербурга ожидают от Министерства здравоохранения разрешения на начало вакцинации людей старше 60 лет. На сегодняшний день в город поступило в общей сложности 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник V», разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и 1 тысяча доз препарата «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». До конца года ожидается поставка еще 100 тысяч доз, в январе планируются более крупные поставки — до 500 тысяч.
Вакцинацию уже прошли 4 268 человек, из них 206 — кто прошли первую и вторую фазу вакцинации. Всего в Петербурге развернуто 70 пунктов, в новогодние каникулы они возобновят работу 3-4 января.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию.21 декабря в городе началась вакцинация соцработников. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.