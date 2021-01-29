СМИ: Грузия открывает границы для привившихся от коронавируса россиян

Регулярное авиасообщение Грузии с внешним миром, прерванное в марте 2020 года, возобновляется с 1 февраля. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, попасть в страну смогут все иностранцы, получившие прививку от коронавируса. «Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», — подтверждает источник агенства.

Иностранные туристы, не прошедшие вакцинацию, также могут попасть в Грузию — но это касается только граждан Бахрейна, ЕС, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии. Для этого необходимо будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус и повторить тестирование на третий день нахождения в стране.

Сухопутные границы Грузии останутся закрытыми для иностранцев. С 1 февраля не возобновит работу и таможенно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс», расположенный на границе с Российской Федерацией.