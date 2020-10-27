В Петербурге появилась Аллея памяти погибших из-за коронавируса медиков из 30 кленов

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю города. «Благодаря принимаемым мерам по противодействию коронавирусу в Петербурге уже сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий героизм и самоотверженность», — сказал он.

На сегодняшний день из бюджета Петербурга выплаты по 300 тысяч рублей получили 8 447 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в 1 миллион рублей получили семьи 29 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в 26 медицинских учреждениях Петербурга установят мемориальные таблички в память о врачах, скончавшихся от коронавируса. Планируется также установка памятника медицинским работникам, погибшим во время пандемии.

Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.