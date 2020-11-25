Еще четыре корпуса «Ленэкспо» оборудуют для приема пациентов с коронавирусом до конца года

Как пишет 78.ru, работы по подготовке новых корпусов — первого, второго, третьего и восьмого — ведутся практически круглосуточно. Из Екатеринбурга в «Ленэкспо» уже везут две 10-тонные емкости под кислородную станцию. Также в корпусах развернут еще 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ для лечения тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией.

После того, как новые корпуса будут открыты для приема пациентов с коронавирусом, «Ленэкспо» сможет принимать в общей сложности до 2,5 больных. В настоящий момент во временном госпитале развернуты 1 295 коек, из которых заняты 508.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 162 тысячи, в Москве — 571 тысячу, в Петербурге — 107 тысяч, в мире — 59 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.