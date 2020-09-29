Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом

В период двухнедельных каникул дистанционных занятий в школах не будет — однако ученики смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью «Московской электронной школы». Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, также приостановят работу с 5 по 18 октября. Дошкольные группы в детских садах продолжат работать по обычному графику.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье», — написал Собянин в своем блоге.

Напомним, из-за роста числа выявленных случаев коронавируса мэрия Москвы вновь частично вводит ограничения. С 28 сентября им рекомендовано следовать москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы. Переведут на «удаленку» пока только бюджетников, связанных с городским правительством.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 159 тысяч, в мире — 33 миллиона человек. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.