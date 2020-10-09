Сбербанк спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом. В России он может наступить в начале ноября

Прогноз Сбербанка был сделан на основе математической модели SEIR — самого распространенного инструмента для прогнозирования эпидемий. Он дает четыре сценария — люди соблюдают карантинные меры, нарушают их иногда, нарушают их часто или ведут себя так, как будто пандемии на самом деле нет.

Если россияне будут часто нарушать меры по противодействию распространению коронавируса, пик заболеваемости в стране придется на 12 ноября — суточный прирост заболевших составит 21 968 человек.

При полном соблюдении мер профилактики пик наступит раньше, но рост числа случаев за сутки будет меньше — 8 ноября, когда заболеют 16 864 человека.

Наихудший сценарий прогноза — когда россияне ведут полностью нормальный образ жизни и живут так, будто пандемии на самом деле нет. При нем пик заболеваемости придется 8 ноября, когда за сутки коронавирус выявят у 23 325 человек.

Напомним, ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадя также заявил, что при самом худшем сценарии максимум числа заражений может быть зафиксирован в начале ноября. К началу зимы коронавирусом в Петербурге могут заразиться еще 7 тысяч человек. А к началу календарной зимы число заболевших COVID-19 в России может превысить 2 миллиона человек.