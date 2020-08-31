Смольный планирует открыть кинотеатры с 12 сентября. Но при одном условии

С 12 сентября в Петербурге могут открыться фуд-корты, концертные залы и кинотеатры — в период пандемии суммарные расходы на содержание последних составили 1 миллиард рублей, еще 5 миллиардов составят недополученные доходы до конца года. Однако для того, чтобы разрешить им работу, в городе не должно произойти вспышки заболеваемости COVID-19, которая, по мнению Смольного, может быть связана с началом учебного года.

«Мы собираемся посмотреть, как повлияет на заболеваемость начало учебного года. Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения», — заявил «Коммерсанту» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

В пятницу, 28 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербургский Роспотребнадзор открыть кинотеатры и фуд-корты. Их владельцы несут убытки. Незадолго до этого Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Также в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина была запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.