«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — заявил Беглов в ходе рабочего совещаниями с членами городского правительства. Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба Смольного, с 1 декабря Комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды проводят сотрудники отраслевых комитетов Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции и Следственного комитета.

Напомним, в период новогодних праздников в городе не будут работать музеи, театры, выставочные и концертные площадки, на пять дней также полностью закроют общепит. «Новогодние» ограничения затронут около 5 тысяч заведений общепита, без работы останутся более 100 тысяч человек. По словам Беглова, большинство представителей бизнес-сообщества Петербурга «с пониманием относятся к ограничениям». Их еще могут смягчить — решение по работе общепита в новогодние праздники Смольный обещает принять до 25 декабря.

Также власти Петербурга отслеживают проведение массовых подпольных вечеринок и корпоративов через социальные сети. Рейды могут провести уже после анонсирования события в интернете.