На сайте проекта «Карантин кончится» можно больше узнать об этичных компаниях и поддержать локальный бизнес в стране.
Российские журналисты и гражданские активисты запустили проект «Карантин кончится»
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На фото: Veter Shop
Проект собрал небольшие организации, которые уважительно относятся к своим работникам, посетителям и природе, в том числе бары, которые развивают местную культуру, независимые книжные, инклюзивные кафе и веганские магазины. Создатели решили их поддержать, потому что из-за пандемии у многих из них появились проблемы с арендой и зарплатами.
Подробности на сайте проекта «Карантин кончится».
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