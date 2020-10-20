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Российские журналисты и гражданские активисты запустили проект «Карантин кончится»

На сайте проекта «Карантин кончится» можно больше узнать об этичных компаниях и поддержать локальный бизнес в стране.

  • На фото: Veter Shop

Проект собрал небольшие организации, которые уважительно относятся к своим работникам, посетителям и природе, в том числе бары, которые развивают местную культуру, независимые книжные, инклюзивные кафе и веганские магазины. Создатели решили их поддержать, потому что из-за пандемии у многих из них появились проблемы с арендой и зарплатами.

Подробности на сайте проекта «Карантин кончится».


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