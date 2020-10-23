По словам председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, одна из целей, обозначенных губернатором Александром Бегловым — сохранить максимально большое количество сосудистых центров для того, чтобы как пациенты с экстренной патологией, так и плановые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли получать помощь в этом году вне зависимости от ситуации. Онкологические центры также не будут перепрофилированы под пациентов с COVID-19 и продолжат работать по своему профилю «во время всего эпидподъема».

«Мы их не готовили к тому, что они могут использоваться в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы иметь этот маневр — возможность оказывать плановую помощь пациентам по широкому ряду профилей, даже при максимальном эпидемическом подъеме — и создаются госпитали-трансформеры, которые в мирной жизни могут оказывать помощь пациентам широкого профиля, а в той ситуации, в которой мы живем сейчас, будут приспособлены для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — рассказал Лисовец.

В настоящий момент в Петербурге оказывают помощь пациентам с коронавирусом 16 медицинских учреждений, в том числе два — детям.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 480 тысяч, в Петербурге — 55 тысяч, в мире — 41 миллион человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.