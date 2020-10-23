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Перепрофилируют ли онкоцентры под прием пациентов с COVID-19 в случае необходимости? Ответили в Смольном

Онкологические и сосудистые центры Петербурга не будут перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. В Смольном рассчитывают на то, что они будут работать по своему профилю «во время всего эпидподъема».

По словам председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, одна из целей, обозначенных губернатором Александром Бегловым — сохранить максимально большое количество сосудистых центров для того, чтобы как пациенты с экстренной патологией, так и плановые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли получать помощь в этом году вне зависимости от ситуации. Онкологические центры также не будут перепрофилированы под пациентов с COVID-19 и продолжат работать по своему профилю «во время всего эпидподъема». 

«Мы их не готовили к тому, что они могут использоваться в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы иметь этот маневр — возможность оказывать плановую помощь пациентам по широкому ряду профилей, даже при максимальном эпидемическом подъеме — и создаются госпитали-трансформеры, которые в мирной жизни могут оказывать помощь пациентам широкого профиля, а в той ситуации, в которой мы живем сейчас, будут приспособлены для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — рассказал Лисовец. 

В настоящий момент в Петербурге оказывают помощь пациентам с коронавирусом 16 медицинских учреждений, в том числе два — детям.

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Дарья Гладких,
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