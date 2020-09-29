В начале пандемии в России к приему пациентов с диагностированным коронавирусом были готовы 50 тысяч коек — в период высокой заболеваемости их число было увеличено до 184 тысяч. Когда рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19 снижался, места были переведены в резерв — для приема пациентов по основному профилю и оказания плановой медицинской помощи.

Как сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, на сегодняшний день в стране вновь заняты 89% коек для пациентов с коронавирусом. «В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — заявил он.

Как отметил Кузнецов, врачи призывают россиян «испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики» — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, пользоваться антисептиками и по возможности избегать мест скопления людей. «Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью», — заключил он.

Напомним, в Петербурге расширяют коечный фонд для пациентов с коронавирусом. В городе осталось свободным только 6% коек. Для создания большего количества мест озобновляет работу госпиталь в пансионате «Заря».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 159 тысяч, в мире — 33 миллиона человек. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.