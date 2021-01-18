Финляндия ужесточает контроль на границе с Россией. Потребуют не только тест на COVID-19, но и письменное свидетельство о состоянии здоровья

С 19 января туристы, прибывающие в Финляндию из России, будут подвергаться более строгому контролю на пограничных пунктах. Новые меры вводятся с целью получения более точной информации о состоянии здоровья приезжающих в Финляндию и будут действовать в течение трех недель.
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет финское издание Yle, новую систему, направленную на борьбу с коронавирусом, опробуют на юго-восточной границе с Финляндией. Так, 19 января на пограничном пункте Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка) начнется тестирование на коронавирус. Добровольный и бесплатный тест рекомендуют пройти всем въезжающим, сделать это можно каждый день с 10:00 до 18:00.
С 19 января пассажирам, прибывающим в Финляндию через пограничные пункты Иматра и Нуйямаа, также будут раздавать анкеты, в которых нужно ответить вопросы о состоянии здоровья. Анкету попросят заполнить лиц с двойным гражданством и с ВНЖ в Финляндии.
Как пояснила глава по вопросам безопасности и готовности региона соцздрава Южной Карелии Кристиина Капулайнен, заполнять анкету будут не все — пограничники сами будут выбирать участников опроса. Данное нововведение касается лишь пассажирских перевозок. Заполненные анкеты позже направят врачу-инфекционисту, который позже свяжется с каждым человеком, ответившим на вопросы.
Новые меры напограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии будут действовать до 7 февраля. «Мы надеемся, что люди, которые регулярно пересекают границу, будут делать тест на COVID-19 каждые две недели», — отмечает Капулайнен.
Напомним, Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю. О намерениях возобновить полеты ранее объявила финская авиакомпания Finnair. На сайте перевозчика уже можно найти билеты на рейсы начиная от 28 января.
Несмотря на открытую продажу билетов на авиарейсы между Хельсинки и Петербургом, ранее властями Финляндии были продлены ограничения на въезд граждан России в страну до 9 февраля.
Ранее россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
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