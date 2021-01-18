Финляндия ужесточает контроль на границе с Россией. Потребуют не только тест на COVID-19, но и письменное свидетельство о состоянии здоровья

Как пишет финское издание Yle, новую систему, направленную на борьбу с коронавирусом, опробуют на юго-восточной границе с Финляндией. Так, 19 января на пограничном пункте Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка) начнется тестирование на коронавирус. Добровольный и бесплатный тест рекомендуют пройти всем въезжающим, сделать это можно каждый день с 10:00 до 18:00.

С 19 января пассажирам, прибывающим в Финляндию через пограничные пункты Иматра и Нуйямаа, также будут раздавать анкеты, в которых нужно ответить вопросы о состоянии здоровья. Анкету попросят заполнить лиц с двойным гражданством и с ВНЖ в Финляндии.

Как пояснила глава по вопросам безопасности и готовности региона соцздрава Южной Карелии Кристиина Капулайнен, заполнять анкету будут не все — пограничники сами будут выбирать участников опроса. Данное нововведение касается лишь пассажирских перевозок. Заполненные анкеты позже направят врачу-инфекционисту, который позже свяжется с каждым человеком, ответившим на вопросы.

Новые меры напограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии будут действовать до 7 февраля. «Мы надеемся, что люди, которые регулярно пересекают границу, будут делать тест на COVID-19 каждые две недели», — отмечает Капулайнен.