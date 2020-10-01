«Герметичный» карантин: как вторую волну COVID-19 встречают Германия, Франция, Испания и другие страны

Германия: никаких больше вечеринок

В Германии впервые с весны ужесточили эпидемиологические меры из-за коронавируса. В первую очередь они касаются массовых мероприятий — например, вечеринок и семейных праздников. Теперь в Германии нельзя собираться группами более 25 человек на частных территориях, и группами более 50 человек — на общественных. Правило действует только в регионах, где за неделю инфицируется более 35 человек из 100 тысяч населения. Если же показатель инфицирования достигает 50 человек на 100 тысяч, то требования становятся еще жестче — например, настоятельно рекомендуется не приглашать в гости более 10 человек одновременно.

Еще одно нововведение касается немцев, которые при посещении ресторанов, салонов красоты и других общественных заведений вместо своего настоящего имени указывают вымышленное — это мешает отследить цепочку заражений. Штраф как минимум в 50 евро будут платить владельцы заведений, которые не проследили за шутниками.

Сейчас в Германии каждые сутки фиксируют более 2 тысяч случаев заражений COVID-19. Это куда меньше, чем во время пика эпидемии — тогда число инфицированных порой превышало 6 тысяч человек за сутки. Но куда больше, чем летом 2020 года — в период затишья в ФРГ сообщалось о нескольких сотнях случаев заражения. Немцев по-прежнему просят соблюдать правила социального дистанцирования и масочный режим — за отсутствие маски в каждом регионе будут введены собственные штрафы.