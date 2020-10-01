Пока в Петербурге ужесточают контроль за ношением масок в метро и автобусах, рассказываем, какие ограничения вводят Чехия, Франция, Израиль и другие страны, столкнувшиеся с ростом заболеваемости COVID-19. Почему в Мадриде жители богатых районов продолжают коротать вечера в тапас-барах, а для жителей бедных закрыли даже общественные парки, и сколько человек может собраться на похоронах в Великобритании?
«Герметичный» карантин: как вторую волну COVID-19 встречают Германия, Франция, Испания и другие страны
Германия: никаких больше вечеринок
В Германии впервые с весны ужесточили эпидемиологические меры из-за коронавируса. В первую очередь они касаются массовых мероприятий — например, вечеринок и семейных праздников. Теперь в Германии нельзя собираться группами более 25 человек на частных территориях, и группами более 50 человек — на общественных. Правило действует только в регионах, где за неделю инфицируется более 35 человек из 100 тысяч населения. Если же показатель инфицирования достигает 50 человек на 100 тысяч, то требования становятся еще жестче — например, настоятельно рекомендуется не приглашать в гости более 10 человек одновременно.
Еще одно нововведение касается немцев, которые при посещении ресторанов, салонов красоты и других общественных заведений вместо своего настоящего имени указывают вымышленное — это мешает отследить цепочку заражений. Штраф как минимум в 50 евро будут платить владельцы заведений, которые не проследили за шутниками.
Сейчас в Германии каждые сутки фиксируют более 2 тысяч случаев заражений COVID-19. Это куда меньше, чем во время пика эпидемии — тогда число инфицированных порой превышало 6 тысяч человек за сутки. Но куда больше, чем летом 2020 года — в период затишья в ФРГ сообщалось о нескольких сотнях случаев заражения. Немцев по-прежнему просят соблюдать правила социального дистанцирования и масочный режим — за отсутствие маски в каждом регионе будут введены собственные штрафы.
Великобритания: рекордные показатели заболеваемости и мягкие меры
Более 7 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Великобритании 29 сентября — таких высоких значений в стране не было за все время эпидемии. На рост заболеваемости правительство отреагировало введением новых ограничений на ближайшие полгода. Однако, как отметил премьер-министр Борис Джонсон, «речь ни в коем случае не идет о возвращении полномасштабного карантина, который вводился в марте».
Пока все бары, рестораны и пабы обязали закрываться не позже 22:00 и обслуживать клиентов только у столиков. На свадьбах должны присутствовать не более 15 человек, а на похоронах — не более 30. Сотрудники офисов возвращаются на удаленку, а ношение маски становится обязательным для всех клиентов предприятий сферы услуг, а также для персонала магазинов и водителей такси, сотрудников баров и ресторанов. Штраф за отсутствие маски удвоен до 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).
Израиль: карантин, запрещенные пляжи и претензии к ультраортодоксам
Израиль первым из всех стран мира решился на повторный и самый жесткий локдаун. «Герметичный» карантин будет действовать как минимум до 11 октября. В рамках него жителям Израиля запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 1 километр.
Уже закрыты все учебные заведения, за исключением спецшкол и детских садов для особенных детей. Остановлена работа малого бизнеса и частных компаний — ограничения не касаются лишь жизненно важных предприятий. В период карантина можно отправиться в магазин только за продуктами и товарами первой необходимости — все остальные торговые точки попросту не работают. Запрещено купаться, загорать и отдыхать на пляжах, заходить в воду можно только для занятий спортом — плаванием и виндсерфингом.
За последние сутки в стране с населением в 9 млн человек выявлено более 5,6 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего на данный момент инфицировано 64 тысячи человек. Из-за коронавируса в Израиле усилился раскол между светским и ортодоксальным обществом. Религиозных евреев обвиняют в том, что именно они подрывают усилия по борьбе с коронавирусом, не соблюдая ограничения и распространяя заболевание. Ультраортодоксы, в свою очередь, винят светское население в том, что те, например, участвовали в демонстрациях.
Испания: карантинный разрыв между богатыми и бедными районами
В Испании в условиях частичного локдауна оказались жители 45 районов Мадридов и его пригорода с самой высокой заболеваемостью — в общей сложности около 1 млн человек. Им запрещено покидать свои «красные» зоны, если речь не касается поездок на работу или учебу, получения неотложной медицинской помощи. Горожане, нарушившие ограничения на передвижение, могут получить штраф в размере от 600 до 600 тысяч евро.
Жители Мадрида встретили новые ограничения с недовольством — дело в том, что введенные меры изоляции непропорционально сильно затрагивают наиболее бедные районы города. В это время проживающие в богатых районах могут свободно путешествовать по большинству мест, которые им нравятся, есть и пить в тапас-барах и ресторанах до поздней ночи. Сотни демонстрантов вышли в воскресенье, 27 сентября, на улицы Мадрида, чтобы выразить свое возмущение ужесточением мер по борьбе с коронавирусом. Тем временем на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в Испании превысила весенние показатели — ежедневно регистрировалось более 10 тысяч случаев заболевания.
Франция: закрытие ресторанов в Марселе и протесты
Новые ограничительные меры во Франции, которая тоже переживает заметный рост заболеваемости COVID-19, начали действовать с 28 сентября. В Париже и еще 10 городах Франции барам и ресторанам теперь запрещено работать после 22.00. Под запретом праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки. При условии соблюдения строгих мер безопасности работать продолжают кинотеатры, музеи и театры.
В Марселе, втором по величине французского городе после Парижа, введены самые строгие ограничения. Там не просто ограничивают, но прекращают работу баров и ресторанов — из-за «максимального» уровня опасности по распространению COVID-19 в городе. В минувшие выходные сотни рестораторов вышли на улицы Марселя, чтобы выразить протест против новых ограничительных мер — несмотря на то, что министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борни пообещала поддержку ресторанному бизнесу от властей.
Чехия: возвращение к режиму чрезвычайного положения
Режим чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19 планируют объявить в Чехии с начала следующей недели. Он продлится 14 дней и позволит подготовить больницы к росту заболеваемости. Как пишет Reuters, переход к режиму чрезвычайного положения пока не подразумевает никаких драконьих шагов, но дает правительству больше полномочий, в том числе по ограничению деятельности бизнеса. При этом министр здравоохранения Роман Чехии Примула сообщил, что закрывать рестораны, бары или магазины не планируется.
Чешские университеты уже перешли на дистанционную работу с прошлой недели, а с 5 октября будут закрыты и все школы. Студентов-медиков планируется призвать на помощь в больницы. В стране с населением в 10,7 миллионов человек во вторник, 29 сентября, было зарегистрировано 1965 новых случаев COVID-19 .Темпы распространения инфекции в сентябре были одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза, но сейчас немного замедлились.
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