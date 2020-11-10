«Стену Памяти» погибшим от COVID-19 медикам на Малой Садовой демонтируют

О том, что «Стена Памяти» будет демонтирована, рассказала «Фонтанке» директор фонда «Астарта» Ирина Маслова. Еще весной она разместила на строительном ограждении первые десять табличек с фотографиями и именами погибших от коронавируса врачей.

«Все таблички, которые будут сняты с ограждения 13 ноября, будут переданы на хранение в Музей политической истории Санкт-Петербурга. В тот же день на набережной Карповки напротив Первого меда будет заложен камень на месте будущего памятника медикам, погибшим от коронавируса. Это будет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Рядом будет QR-код, по которому каждый, кто окажется рядом с памятником, сможет увидеть в интернете всю галерею погибших медиков», — рассказала Маслова.

Напомним, стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков установили на временном ограждении в конце апреля. На нем местные жители начали вывешивать портреты и имена врачей, медсестер и других сотрудников медучреждений, которые умерли в борьбе с COVID-19. В июне правительство Петербурга поддержало идею превратить стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков в постоянный. Организовать «Стену Памяти» планируют на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова.

Сегодня, 10 ноября, на Малой Садовой появились еще два имени — санитарки инфекционной больницы имени Боткина Ларисы Федоровой и врача-пульмонолога больницы Святой преподобномученицы Елизаветы Алексея Федотова. Они, по словам Масловой, могут стать последними.