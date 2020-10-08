Авиакомпании начали тестировать систему цифровых удостоверений здоровья пассажиров

CommonPass — проект по созданию всемирно признанного доказательства отрицательного результата теста на коронавирус. Он представляет собой цифровой сертификат, который загружается в мобильный телефон в виде приложения. Для этого пассажиры проходят тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории и загружают свои результаты в приложение перед полетом.

По словам исполнительного директора Commons Project Пола Мейера, в настоящее время путешественники представляют результаты своих тестов на листах бумаги или фотографиях бумаги — без стандартного формата, часто на языке, даже незнакомом тем, кто их проверяет. Цифровое удостоверение исключит подделку тестов и не позволит использовать старые, уже недействительные результаты.

Пока к эксперименту по запуску системы цифровых удостоверений здоровья присоединились только две авиакомпании американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific. Пропуска будут спрашивать у пассажиров, совершающих перелет по направлениям из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур. Как пишет Financial Times, представители авиационной отрасли надеются, что цифровые удостоверения здоровья помогут возобновить международное авиасообщение.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.