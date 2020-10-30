Скончался музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

«Это случилось в 52-й московской больнице, стопроцентное поражение легких, и диагностирован коронавирус. Музыкальный ребенок: его отцом был знаменитый оперный певец Александр Филиппович Ведерников. Ведерников прожил всю жизнь в музыке и своим пониманием музыкального искусства делился со всеми, кто был рядом. Эта аудитория была огромной. Как жаль, что так рано ушел замечательный музыкант», — сообщил ТАСС Урин.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в Москве. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, затем аспирантуру консерватории. С 2001 по 2009 год Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. Под его руководством были поставлены спектакли, которые вошли в историю музыкального театра, в том числе «Руслан и Людмила», «Огненный ангел», «Дети Розенталя» и «Фальстаф».

С сентября 2018 года занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы, с февраля 2019 года он стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Петербурге.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Ведерникова.